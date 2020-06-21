Обсуждены вопросы урегулирования афганского вопроса

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня Специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев принял участие в прошедшей в онлайн-режиме конференции по вопросам афганского урегулирования наряду с коллегами из Катара, Германии, Норвегии, Индонезии и США.

В ходе мероприятия стороны обсудили международные усилия по разрешению афганского кризиса, а также скорейшему запуску мирных межафганских переговоров, провели обмен мнениями о приоритетных направлениях оказания Афганистану всемерного содействия, особенно в условиях пандемии коронавируса.

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