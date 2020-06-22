



Состоялся разговор главы Узбекистана с Нурсултаном Назарбаевым



ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям, реализации новых совместных проектов. Кроме того, Шавкат Мирзиёев пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления (на минувшей неделе поступила информация о его заболевании коронавирусной инфекцией). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи