Италия сменит посла в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 22 июня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел онлайн-встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики Андреа Бертоцци.

В ходе конференции посол объявил о завершении срока своего пребывания в должности, а также стороны рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, провели обмен мнениями по графику и повестке предстоящих контактов на различных уровнях.

Андреа Бертоцци был аккредитован в Ташкенте в сентябре 2016 года, сменив в должности Риккардо Манару, который являлся послом Италии в Узбекистане с сентября 2011 по август текущего года.

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