



Узбекистан и Туркменистан провели переговоры по актуальным вопросам сотрудничества



ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня в МИД Узбекистана в формате видеоконференции были организованы политико-экономические консультации на уровне заместителей глав ведомств внешней политики и внешней торговли. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, науки и техники, транспорта, транспортных коммуникаций и транзита, водной энергетики, культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи