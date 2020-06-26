



Погода в Узбекистане на 27 июня



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 июня, погода по прогнозам синоптиков: 27-28 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 27-32°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°.

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