Погода в Узбекистане на 27 июня

Погода в Узбекистане на 27 июня26.06.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 июня, погода по прогнозам синоптиков:
27-28 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 27-29°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 27-32°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 27-32°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 27-32°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 30-35°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 25-30°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°.
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