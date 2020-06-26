АБР выделил финансирование на развитие сферы здравоохранения Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) принял решение о выделении Узбекистану финансирования в размере 500 млн. долларов на цели бюджетной поддержки в смягчении негативных последствий коронавирусной инфекции.

Как сообщается, данные средства будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности, бесперебойную работу отраслей экономики, а также эффективную социальную поддержку населения в период пандемии.

Финансирование также пойдет на закупку аппаратов ИВЛ, тест-систем, средств индивидуальной защиты, предоставление индивидуальных социальных пакетов женщинам-работникам здравоохранения.



Данная финансовая помощь является дополнительной поддержкой АБР к ранее предоставленным Правительству Узбекистана грантовым средствам АБР в размере 1 555 900 долларов в рамках регионального технического содействия.



УЗИНФОРМ