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Глава государства поздравил журналистов
27.06.2020 12:17

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам СМИ страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

Искренне рад поздравить всех вас с Днем работников печати и средств массовой информации – 27 июня, выразить вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания.

Пользуясь случаем, выражаю вам глубокую благодарность за то, что, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию и трудности, возникшие из-за распространения пандемии, вы добросовестно выполняете свой профессиональный долг по доведению до населения оперативной и достоверной информации, всестороннему освещению проводимых в нашей стране демократических реформ.

Уважаемые работники средств массовой информации!

Как вам известно, сегодня на новом этапе развития нашей страны серьезное внимание уделяется также коренному реформированию и совершенствованию информационной сферы.

Это подтверждает и тот факт, что за последние три года принято более десяти актов законодательства в данном направленни. В частности, согласно постановлению Президента “О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций” в этой сфере сформирована новая система.

За прошедший год в целях обеспечения открытости деятельности государственных органов и организаций пресс-службы многих министерств и ведомств были преобразованы в соответствии с требованиями времени, а в 201 районном и городском хокимияте – сформированы впервые.

Для предоставления достоверной информации о происходящих в обществе процессах эти службы организуют пресс-конференции, брифинги, медиатуры, оперативно дают комментарии по актуальным проблемам и событиям, в том числе на своих веб-сайтах, в социальных сетях, мобильных мессенджерах.

В последние годы создано почти 290 частных и ведомственных интернет-изданий. Они распространяют на узбекском, русском и английском языках наряду с другими материалами важнейшую официальную информацию, нормативно-правовые документы.

Самое главное, отечественные средства массовой информации, всесторонне анализируя происходящие в стране масштабные процессы обновления, обращают внимание государственных ведомств и общественности на социальные проблемы и недостатки на местах.

Конечно, сегодня мы находимся в поиске путей развития всех сфер, в том числе информационной. Естественно, что при этом наряду с успехами бывают недочеты и упущения.

Когда речь идет об этом, следует признать, что раскрытие жестких требований и важнейших тенденций современности, критический анализ, смелое вынесение на обсуждение общественности волнующих людей тем и проблем все еще не стали доминирующими в национальном медиа-пространстве. К сожалению, в большинстве средств массовой информации преобладают материалы, не имеющие высокого социального значения, в духе отчетности и высокопарности.

Еще один важный вопрос: общественность беспокоит низкий уровень знаний и профессионализма, культуры дискуссии у некоторых наших журналистов и блогеров.

В этой связи основной задачей является глубокое изучение и устранение таких недостатков, переход от количественных к качественным показателям в сфере средств массовой информации, повышение эффективности их работы.

Сегодня, строя правовое демократическое государство, мы должны следовать признанным во всем мире, незыблемым требованиям и критериям журналистики. Главнейшие из этих принципов – объективность и достоверность. Любой, кто действует в информационном поле – будь то журналист или блогер, обязан соблюдать эти правила.

Мы должны уделять особое внимание тому, чтобы будущие журналисты обладали глубокими знаниями и профессиональным мастерством, имели активную гражданскую позицию, владели наряду с родным иностранными языками, информационно-коммуникационными технологиями.

Эта работа будет еще более эффективной, если при подготовке таких высокопрофессиональных кадров мы будем опираться на богатое духовное наследие нашего народа. Особенно большое значение имеет наследие джадидов, в том числе национальная школа журналистики выдающегося ученого и публициста Махмудходжи Бехбуди, 145-летний юбилей которого широко отмечается в нынешнем году.

В связи с этим предлагаю учредить стипендию имени Махмудходжи Бехбуди для студентов Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, что послужит воспитанию молодежи в духе национальной идеи.

Мы также должны глубоко изучать опыт ведущих медиакомпаний мира в области подготовки и работы с кадрами, расширять обмен опытом с зарубежными журналистами, международное сотрудничество в этой сфере.

Уважаемые работники печати и средств массовой информации!

Еще раз от всей души поздравляю вас и всех ваших почитателей с сегодняшним праздником.

Желаю всем вам крепкого здоровья, новых успехов, счастья и благополучия вашим семьям".

УЗИНФОРМ

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