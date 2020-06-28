Обсуждены вопросы реализации ЦУР ООН в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в Международном форуме "Узбекистан и ООН: сотрудничество на пути достижения Целей устойчивого развития"

Форум был приурочен к 75-летию со дня подписания Устава ООН и проводился в формате видеоконференции в рамках Цикла глобальных дискуссий "75-летие ООН: взгляд в будущее".

В ходе конференции глава МИД рассказал о ходе реализации программы Целей устойчивого развития в Узбекистане и актуальных аспектах развития сотрудничества с ООН, прежде всего, в плане преодоления последствий пандемии коронавируса, проводимой работе по разработке и согласованию Международной конвенции о правах молодежи, а также продвижению кандидатуры Узбекистана в Совет ООН по правам человека на 2021-2023 годы.

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