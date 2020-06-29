



Погода в Узбекистане на 30 июня



ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 31-33°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по предгорным и горным районам местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

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