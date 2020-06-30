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Глава государства обратился с поздравлениями к молодежи
30.06.2020 07:38

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к представителям молодого поколения страны по случаю отмечаемого в последний день июня Дня молодежи Узбекистана.

В обращении говорится:

"Дорогие юноши и девушки!

Для меня большое удовольствие поздравить всех вас с прекрасным праздником, занимающим важное место в жизни нашей страны, – Днем молодежи, выразить вам свое уважение и самые добрые пожелания.

Всех нас радует, что сегодня растут роль и участие нашей замечательной молодежи в реализации общественно-политических, экономических реформ, направленных на построение нового Узбекистана.

Миллионы юношей и девушек самоотверженно трудятся во всех сферах и отраслях, с честью выполняют свой долг по защите Родины. Сотни молодых соотечественников, имеющих активную политическую и гражданскую позицию, работают в парламенте страны и местных Кенгашах народных депутатов, на руководящих должностях в органах государственного, хозяйственного управления и власти на местах.

Почти 227 тысяч молодых предпринимателей и фермеров, искусных ремесленников вносят весомый вклад в развитие национальной экономики. В стране создаются необходимые условия для их всесторонней поддержки.

Говоря об этом, следует отметить, что только в рамках программы "Молодежь – наше будущее" на реализацию 7775 бизнес-проектов молодых предпринимателей выделены кредиты в объеме более 1 триллиона 635 миллиардов сумов, на этой основе создано около 40 тысяч новых рабочих мест.

Благодаря такому вниманию и заботе на местах сданы в эксплуатацию 27 коворкинг-центров "Молодые предприниматели" и 157 "Трудовых центров молодежи". Примечательно, что в этих комплексах свою предпринимательскую деятельность уже начали более 2200 юношей и девушек.

Наряду с этим в рамках реализации проекта "Каждому молодому дехканину – надел земли" во всех регионах 65 тысячам молодых земледельцев выделено более 54 232 гектаров земель.

В результате таких важных мер в последние три года работой были обеспечены около 560 200 молодых граждан.

В нынешнем году пандемия коронавирусной инфекции, а также стихийные и техногенные бедствия в Бухарской и Сырдарьинской областях стали серьезным испытанием для нашего народа, в том числе молодежи. В этих непростых условиях тысячи юношей и девушек проявили настоящее мужество и стойкость, показав пример всем своим сверстникам.

Особого внимания заслуживает то, что большинство участников организованного в стране общенационального движения "Доброта и поддержка" – это молодежь, и в его рамках на добровольной основе продолжают активно работать 4500 членов Союза молодежи Узбекистана.

В целях оказания помощи и поддержки пострадавшим от наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища был организован гуманитарный караван Союза молодежи. Населению доставлены одежда, средства санитарии и продукты питания, а также в большом количестве учебные принадлежности, спортивный инвентарь, художественная литература.

Подтверждением того, что нашей молодежи присущи такие высокие качества, как патриотизм и благородство, служат их добрые дела и в пострадавших от сильного урагана Алатском и Каракульском районах Бухарской области.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность всей молодежи Узбекистана – смелым и отважным военнослужащим Вооруженных Сил, самоотверженным врачам, умелым строителям, молодым предпринимателям, представителям науки, культуры и спорта, активистам Союза молодежи – за то, что в тяжелые дни испытаний они действительно стали опорой и поддержкой для народа.

Наша Родина, наш народ всегда будут гордиться вами, своими достойными сыновьями и дочерьми!

Уважаемые друзья!

Ни для кого не секрет, что сегодня всестороннее овладение современными науками и высокими технологиями является решающим условием развития любого государства и общества. Исходя из этого, мы направляем все свои силы и возможности на воспитание гармонично развитого, физически здорового и духовно зрелого молодого поколения.

С этой целью налажена деятельность специализированных школ, носящих имена наших великих ученых и мыслителей, Академии молодежи при Министерстве инновационного развития, "Фабрики проектов" в городе Фергане, последовательно реализуются программы по созданию Президентских и творческих школ.

Для поддержки талантливой молодежи начато создание в каждом регионе Молодежных технопарков. Объявлен конкурс прикладных и инновационных проектов "Молодые ученые", общая стоимость которых превышает 30 миллиардов сумов.

Несмотря на карантин, более 6 миллионам школьников, 468 тысячам студентов было обеспечено своевременное и качественное обучение в соответствии с учебными программами. В рамках проекта "Оnline-maktab" организовано свыше 4 тысяч телезанятий по 17 предметам. К этому процессу были привлечены высококвалифицированные преподаватели, в том числе мастер-классы проводили зарубежные специалисты, работающие в Президентской школе Ташкента. Особое внимание было уделено обучению детей с ограниченными возможностями, уроки сопровождались разъяснениями сурдопедагогов и сурдопереводчиков.

Этот опыт Узбекистана получил признание таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк.

В нынешнее стремительно меняющееся, сложное время, в условиях ужесточения глобальной конкуренции как никогда возрастает потребность в кадрах с высоким интеллектуальным потенциалом. В этой связи мы, исходя из поставленных перед собой важных и ответственных задач, осуществляем коренные реформы в системе высшего образования страны.

Так, в последние три года количество высших учебных заведений в республике увеличилось на 60 процентов и теперь составляет 116. Заслуживает внимания, что среди них есть филиалы ведущих зарубежных университетов. В стране последовательно растут квоты приема в вузы. В 2016-2017 учебном году этот показатель составлял 58 тысяч студентов, а в текущем году – уже 150 тысяч. Это означает, что 25 процентов выпускников школ нынешнего года получат возможность продолжить образование в высших учебных заведениях, тогда как в 2017 году данный показатель был всего 9 процентов.

В центре внимания остается вопрос поддержки молодых семей, являющихся важным фактором сохранения генофонда нации. В последние три года 2668 молодым семьям оплачен первоначальный взнос для приобретения жилья, с условием его беспроцентной выплаты в течение 20 лет, на это в общей сложности было направлены средства в размере 121 миллиарда 244 миллионов сумов.

Сегодня все мы являемся свидетелями того, как быстро и кардинально меняется мир. Наряду с происходящими в жизни общества позитивными процессами, к сожалению, все более угрожающий характер приобретают вызовы, направленные на овладение душой и сознанием молодого поколения.

В этой сложной обстановке самой актуальной задачей остается защитить наше юное поколение, наших детей от негативного влияния различных деструктивных сил и течений.

Мы последовательно продолжим начатую нами масштабную работу по воспитанию молодежи в духе любви и преданности Родине, приверженности идеям независимости, по реализации талантов и способностей, благих устремлений юношей и девушек.

В этих целях во всех областях и районах, городах и селах страны возводятся все новые образовательные учреждения, объекты культуры и искусства, спортивные сооружения, предназначенные прежде всего для молодежи.

Созданные в столице величественный комплекс парка Победы, музей Славы, музей истории Ташкента, прекрасная Аллея литераторов, несомненно, будут служить воспитанию молодого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей.

Для физического и духовного развития молодежи в рамках реализации пяти важных инициатив повсеместно строятся стадионы, плавательные бассейны, спортивные комплексы и дворцы спорта. Главное, среди нашей молодежи становится все больше юношей и девушек, на регулярной основе занимающихся спортом, целью которых является здоровый образ жизни.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня в нашей стране формируется новое поколение, способное достойно продолжить начатую нами огромную работу по построению в родном Узбекистане свободной, благополучной жизни.

Дорогие юноши и девушки, никогда не забывайте о том, что наш народ, наша Родина ждут от вас великих дел.

Самое большое счастье в мире – полностью оправдать столь высокое доверие, быть его достойным. И пусть такое счастье, такая честь и ответственность станут вашей судьбой, главной целью и смыслом всей вашей жизни!

Еще раз от всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем молодежи, желаю всем вам здоровья, новых успехов и удач".

УЗИНФОРМ

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