Проведены переговоры по развитию сотрудничества стран Центральной Азии и США

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в МИД Узбекистана в формате видеоконференции была организована очередная встреча высокого уровня формата "Центральная Азия – США" ("С5+1"), в которой приняли участие руководители ведомств внешней политики Узбекистана - Абдулазиз Камилов, Туркменистана - Рашид Мередов, Казахстана – Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана - Чингиз Айдарбеков, Таджикистана – Сироджидин Мухриддин и США - Майкл Помпео.

Мероприятие было посвящено актуальным вопросам развития сотрудничества стран региона и США в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, транспорта и связи, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, экологии, защиты окружающей среды и других.

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