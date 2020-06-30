Глава МИД Узбекистана провел встречу с делегацией США

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией США - Специальным представителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом и главным исполнительным директором Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адамом Болером.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов оказания содействия урегулированию ситуации в Афганистане, восстановлению экономики и инфраструктуры ИРА, а также привлечения инвестиций для развития сфер энергетики, инфраструктуры, медицины и образования в Узбекистане.

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