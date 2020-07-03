В Узбекистане аккредитован новый посол Украины

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Николаем Дорошенко, прибывшим в Ташкент для вступления в должность.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а затем стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах туризма, медицины, здравоохранения, бизнеса, технологий и инноваций и других.

Николай Дорошенко сменил в должности Юрия Савченко, который работал в стране с конца 2010 года до апреля 2019 года.

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