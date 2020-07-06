



Глава Узбекистана поздравил Нурсултана Назарбаева



ТАШКЕНТ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. В ходе состоявшейся беседы глава государства поздравил бывшего коллегу с днем рождения (Нурсултан Назарбаев празднует 80-летие), отметил его вклад в развитие отношений между двумя странами во всех сферах стратегического партнерства, а также стороны рассмотрели актуальные аспекты межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, аграрной, транспортно-логистической, образовательной и других областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи