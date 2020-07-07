Делегация внешнеторгового ведомства Узбекистана посетила Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля правительственная делегация Узбекистана во главе с министром внешней торговли и инвестиций Сардором Умурзаковым совершила визит в Республику Корея.

В рамках пребывания в Сеуле делегация провела встречи с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сонг Юн Мо, министром иностранных дел Кан Гён Хва, президентом Корейского агентства международного сотрудничества "KOICA" и другими официальными лицами.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, технологий, транспорта, энергетики, экспорта сельхозпродукции, производства строительных материалов, машиностроения, электротехнической, горнодобывающей, нефтехимической, химической, пищевой и фармацевтической отраслях, текстильной индустрии, ЖКХ, здравоохранения и других.

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