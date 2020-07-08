Выражены соболезнования в связи со стихийным бедствием в Японии

Выражены соболезнования в связи со стихийным бедствием в Японии08.07.2020 11:23
ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание премьер-министру Японии Синдзо Абэ.
В послании содержались соболезнования народу дружественной страны, где в результате сильных дождей в префектурах Кумамото и Кагосима погибло множество людей.
Глава Узбекистана выразил слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
УЗИНФОРМ