



Выражены соболезнования в связи со стихийным бедствием в Японии



ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание премьер-министру Японии Синдзо Абэ. В послании содержались соболезнования народу дружественной страны, где в результате сильных дождей в префектурах Кумамото и Кагосима погибло множество людей. Глава Узбекистана выразил слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи