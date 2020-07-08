Делегация Узбекистана завершила визит в Сеул

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра - министром внешней торговли и инвестиций страны Сардором Умурзаковым завершила визит в Республику Корея, предпринятый с целью проведения ряда встреч и переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

В рамках пребывания в Сеуле 6-8 июля С.Умурзаков также провел встречи с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сонг Юн Мо, заместителем премьер-министра ­– министром экономики и финансов Хонг Нам Ки, председателем Эксимбанка Кореи Банг Мун-кью, председателем Корейско-Узбекской бизнес ассоциации (КУБА) при Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Ёнг Гу и заместителем спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Санг Хи.

В частности, в ходе проведенных переговоров была достигнута договоренность об ускоренном переходе на этап межведомственного согласования проекта Соглашения о свободной торговле, согласован формат сотрудничества в рамках дальнейшей реализации проекта по созданию Национальной онлайн-платформы электронной торговли Узбекистана, была поддержана инициатива по разработке совместно с Министерством экономики и финансов Кореи и Фондом EDCF при Эксимбанке новой 3-летней программы финансово-технического сотрудничества Узбекистана и Кореи на 2021-2023 годы с увеличением её бюджета до 1 млрд долларов, рассмотрен вопрос о выделении финансирования в рамках поддержки деятельности Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности в регионе Приаралья, была достигнута договоренность об открытии официального представительства КУБА в Фергане.

Кроме того, при участии председателя Рабочей группы по вступлению Республики Узбекистан, постоянного представителя Республики Корея при ВТО Джи-а Пэк глава узбекской делегации принял участие в 4-м заседании Рабочей группы по вступлению Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию, прошедшем в онлайн-режиме по связи с Женевой.

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