



Посол Украины посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 8 июля ведомство внешней политики Узбекистана посетил новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Николай Дорошенко. В ходе встречи с заместителем главы МИД Илхомом Неъматовым были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, рассмотрен график контактов и совместных мероприятий на различных уровнях на текущий год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи