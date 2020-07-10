



Выражены соболезнования в связи со стихийным бедствием в Китае



ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. В нем были выражены соболезнования народу КНР в связи с гибелью множества людей и значительными разрушениями в результате масштабных наводнений в южных и восточных провинциях страны Президент передал слова сочувствия семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи