Выражены соболезнования в связи со стихийным бедствием в Китае

Выражены соболезнования в связи со стихийным бедствием в Китае10.07.2020 10:45
ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
В нем были выражены соболезнования народу КНР в связи с гибелью множества людей и значительными разрушениями в результате масштабных наводнений в южных и восточных провинциях страны
Президент передал слова сочувствия семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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