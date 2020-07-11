Всемирный банк предоставил займ Узбекистану

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была организована видеоконференция с представителями Всемирного банка, в ходе которой была проведена церемония подписания заемного соглашения на общую сумму 500 млн долларов США для реализации проекта по модернизации сельского хозяйства в Узбекистане.

Со стороны Узбекистана подпись под документом поставил заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а со стороны Всемирного банка – региональный директор по Центральной Азии Лилия Бурунчук.

В церемонии подписания также приняли участие глава представительства Всемирного банка в Узбекистане М.Мантованелли, министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Ж.Ходжаев и другие представители банка и профильных ведомств.

Проект будет финансироваться за счет средств Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития в размере 276 млн.долларов и 224 млн.долларов, соответственно.

Как сообщили в МИВТ, благодаря проекту фермеры и представители агропромышленных предприятий во всех регионах Узбекистана получат доступ к современным технологиям, техническим консультациям, услугам поддержки различных этапов производства, агрологистики, фитосанитарии, а также к необходимым информационным ресурсам для увеличения продаж. В результате за счет повышения конкурентоспособности и повышения экспортного потенциала местных производителей, расширится их присутствие на внутреннем и международных рынках.

Также благодаря участию в проекте местных коммерческих банков у отечественных производителей появится возможность привлечь долгосрочные кредитные ресурсы, с перспективой их использования для наращивания экспортоориентированных цепочек добавленной стоимости, имея в виду развитие интенсивного садоводства, создание тепличных хозяйств, мощностей по хранению продукции, упаковочных и перерабатывающих мощностей, а также в приобретение энерго- и водосберегающих технологий и сельскохозяйственной техники.

Проект также окажет содействие модернизации сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов Узбекистана, проведению прикладных исследований и внедрению передовых разработок в отрасли. Проектные мероприятия будут сфокусированы на вопросах развития семеноводства, управления земельными и водными ресурсами, внедрения агроэкологических климатоустойчивых технологий, ориентированных на конкретные регионы, а также сохранения уникальных генетических материалов растений Узбекистана.

"Всемирный банк рад оказать содействие в реализации Стратегии развития сельского хозяйства в Узбекистане на 2020–2030 годы, направленной на увеличение доли частного сектора и сокращения государственного присутствия в отрасли», – заявил М.Мантованелли.

"В этом году, в отличие от других сфер, пострадавших от кризиса в связи с пандемией COVID-19 в Узбекистане, сельское хозяйство должно продемонстрировать рост. Это связанно с устойчивым спросом на продукты питания. Отрасль может стать одним из локомотивов экономического восстановления страны. В это сложное время новый проект поможет тысячам фермерам и представителям агропредприятий повысить производительность и увеличить экспорт своей продукции".

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