



Вступили в силу договоры Узбекистана и Турции в сферах двойного налогообложения и инвестиций



ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля вступил в силу ряд межправительственных документов, подписанных в ходе визита Президента Узбекистана в Турцию 25 октября 2017 года. В частности, вступили в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение об избежании двойного налогообложении доходов от 8 мая 1996 года и Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи