Проведены переговоры с руководством АБР

ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 13 июля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзков провел онлайн-переговоры с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацуга Асакава.

В ходе видеоконференции были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и АБР в сфере преодоления последствий пандемии коронавируса, реализации новых совместных проектов в сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами, здравоохранения, образования, энергетики, инфраструктурного строительства и развития частного бизнеса и предпринимательства.

В частности, глава АБР сообщил, что в настоящее время завершается подготовка к одобрению нового займа в размере 100 млн долларов на модернизацию и оснащение системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана. Ожидается, что данный займ будет одобрен в начале августа текущего года. Также было озвучено, что для реализации данного проекта будет привлечено софинансирование в размере 100 млн долларов со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

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