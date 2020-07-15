Посол Индии отбывает из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля завершающий свою миссию в стране Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии Сантош Джа посетил ведомство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, где провел встречу с министром Сардором Умурзаковым.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития узбекско-индийского сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, информационных технологий, фармацевтики, текстильного производства, сельского хозяйства, производства строительных материалов, науки и образования, подготовки кадрового состава и других.

Сантош Джа работал в Узбекистане с 2019 года и теперь назначен на должность посла в Королевстве Бельгия одновременно с аккредитацией в качестве Посла в ЕС.

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