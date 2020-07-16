



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Катара



ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел онлайн-встречу со своим коллегой - заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммадом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани. В ходе видеоконференции главы МИД обсудили текущее состояние и перспективы дльнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрели пути урегулирования ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи