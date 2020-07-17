Глава МИД Узбекистана принял участие во встрече с коллегами по Центральной Азии и КНР

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в прошедшей в формате видеоконференции первой министерской встрече "Китай – Центральная Азия", которая была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития взаимодействия стран региона в сферах экономики и торговли, энергетики, инвестиций, цифровизации, транспорта и связи, борьбы с коронавирусом, обеспечения безопасности.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств Китайской Народной Республики Ван И, Республики Казахстан – Мухтар Тлеуберди, Кыргызской Республики – Чингиз Айдарбеков, Республики Таджикистан – Сироджиддин Мухриддин и Туркменистана – Рашид Мередов.

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