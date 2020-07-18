Узбекистан посетила делегация Венгрии

ТАШКЕНТ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля завершился трехдневный визит в Узбекистан делегации ведомства внешней политики Венгрии во главе с министром внешних экономических связей и иностранных дел Петером Сийярто.

Визи был предпринят с целью проведения ряда встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В частности, 16 июля делегация посетила МИД Узбекистана, по итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии о сотрудничестве в области дипломатической подготовки и обмена информацией и документацией.

Кроме того, делегация посетила ведомства инвестиций и внешней торговли, энергетики, высшего и среднего специального образования и другие.

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