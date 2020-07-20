



Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной народного поэта Узбекистана Шукрулло



ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной народного поэта Узбекистана Шукрулло Юсупова, ушедшего накануне на 99-м году жизни. В тексте соболезнования говорится: "Литература и культура Узбекистана понесли тяжелую утрату. 19 июля нынешнего года на 99-м году жизни скончался народный поэт Узбекистана, известный писатель и драматург Шукрулло Юсупов.



Шукрулло Юсупов родился 2 сентября 1921 года в городе Ташкенте. В 1944 году закончил факультет узбекского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического института (ныне - Ташкентский государственный педагогический университет) по специальности учителя узбекского языка и литературы.



Трудовую деятельность Ш.Юсупов начал в средней школе №1 города Ташкента, затем обучался в аспирантуре Среднеазиатского государственного университета (ныне - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека), работал литературным консультантом в Союзе писателей Узбекистана, редактором в Издательстве литературы и искусства имени Гафура Гуляма.



Шукрулло Юсупов – проницательный поэт, прозаик, драматург, который прошел большой творческий и жизненный путь, своими содержательными произведениями внес весомый вклад в развитие литературы и искусства. Созданные на протяжении почти восьмидесятилетней творческой деятельности сборники произведений "Вдохновение", "Пока живу", "Человек и доброта", "Частицы", "Человек для человека", "Опора", "Хочу жить", "Твое счастье", "Подарок весны", "Звезды", поэмы "Старики", "Две скалы", "Рассвет 26-го", прозаическое произведение "Сундук драгоценностей" заняли прочное место в литературной сокровищнице нашего народа.



В этих произведениях искусно воспеты присущие нашему народу благородные качества, высокие духовно-моральные ценности, чувство любви и преданности Родине.



Многие произведения известного поэта переведены и изданы на каракалпакском, казахском, кыргызском, азербайджанском, русском, турецком, арабском и других языках.



Шукрулло Юсупов плодотворно трудился и в жанре литературной драматургии. Принадлежащие его перу драмы "Похитители улыбок", "Опасный путь", "Грабитель ограбил вора", "Сад скорби" с большим успехом были поставлены в театрах нашей страны и за рубежом.



Ш.Юсупов перевел на узбекский язык произведения К.Гоцци, Ш.Петёфи, Т.Шевченко, К.Кулиева, других иностранных поэтов и писателей, тем самым внес вклад в укрепление духовных уз между народами.



В начале пятидесятых годов прошлого века писатель наряду с группой представителей творческой интеллигенции был подвергнут политическим репрессиям. Впоследствии его имя и творчество были реабилитированы, и он продолжил активно работать на пути развития литературы. В романе "Погребенные без савана" на жизненных примерах поэт объективно отразил эти пережитые народом тяжелые испытания и несправедливость.



Шукрулло Юсупов с большой радостью приветствовал независимость Узбекистана. В этот период наряду с плодотворным творчеством он принимал активное участие в общественной жизни народа, служил укреплению духовно-просветительских основ независимости. В изданных в годы независимости художественно-публицистическом сборнике "Месть мира" и романе-мемуарах "Живые духи" он даровито отразил лучшие качества человека. Эти произведения признаны как важные явления в отечественной литературе.



Писатель, обладавший богатым жизненным опытом, своим трудолюбием, искренностью, заботой о молодежи завоевал большой авторитет среди литературной общественности.



Заслуги Шукрулло Юсупова в развитии узбекской литературы и культуры получили достойную оценку. Он был удостоен почетных званий заслуженного работника культуры, народного поэта Узбекистана, Государственной премии имени Алишера Навои, награжден орденами "Дустлик", "Эл-юрт хурмати" и "Мехнат шухрати".



Светлая память о выдающемся поэте, заботливом наставнике, трудолюбивом и скромном человеке Шукрулло Юсупове навсегда сохранится в наших сердцах". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи