



Посол Узбекистана приступает к работе в Лиссабоне



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 20 июля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев вручил свои верительные грамоты Президенту Португальской Республики Марсело Ребело де Соуза. После торжественной церемонии аккредитации глава Португалии и посол обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.



Сардор Рустамбаев с сентября 2018 года одновременно является послом Узбекистана во Франции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи