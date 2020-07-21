Посол Узбекистана приступает к работе в Лиссабоне

Посол Узбекистана приступает к работе в Лиссабоне21.07.2020 17:31
НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 20 июля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев вручил свои верительные грамоты Президенту Португальской Республики Марсело Ребело де Соуза.
После торжественной церемонии аккредитации глава Португалии и посол обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.
Сардор Рустамбаев с сентября 2018 года одновременно является послом Узбекистана во Франции.
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