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Глава государства поздравил узбекистанцев
31.07.2020 10:10

ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман праздника Курбан-хайит.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всей души поздравляю вас, всю мусульманскую умму страны, весь наш народ со священным праздником Курбан хайит, который мы отмечаем вместе со всем исламским миром.

Этот прекрасный праздник, испокон веков занимающий особое место в нашей духовной жизни, является символом доброты, взаимопонимания и толерантности.

В эти благословенные дни желаю вам, всему народу Узбекистана здоровья, счастья, мира и благополучия.

В нынешних условиях, когда нас, как и все другие страны мира, не обошло стороной тяжелое испытание – пандемия коронавируса, мы еще глубже осознаем огромную роль и значение Курбан хайита в жизни нашего общества.

Сегодня совершение добрых дел, взаимопомощь, милосердие и щедрость, сохранение мира и спокойствия приобретают особую актуальность. Именно эти высокие духовные ценности придают всем нам еще больше сил и энергии, выдержки и стойкости.

 Несмотря на принятые нашим государством и обществом  необходимые меры, к сожалению, имеются случаи смерти от коронавирусной инфекции. Выражаю самые искренние соболезнования и глубокое сочувствие родным и близким наших соотечественников, жизни которых унесла эта коварная болезнь.

Все мы хорошо понимаем, что из-за пандемии нам пришлось ввести некоторые ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных церемоний, связанных также и с Курбан хайитом.

В священном Коране неоднократно говорится о том, что лишь тот удостоится наивысшей благодати, кто украшает жизнь добрыми делами.

Сегодня, в дни испытаний, следование таким вечным истинам способствует укреплению в нашем обществе атмосферы гуманизма и  согласия, дружбы и сплоченности.

Действительно, в это нелегкое время Всевышний открывает перед нами новые возможности для проявления милосердия и благих свершений. Заслуживает большого уважения, что многие наши соотечественники считают своим долгом оказывать помощь нуждающимся, материально и морально поддерживать тех, кто в связи с пандемией остался без работы, лишился постоянного источника дохода. Ведь, как сказано в священных хадисах, истинный мусульманин желает другим людям только добра, как самому себе.

Всевышний непременно вознаградит отзывчивых, великодушных людей с чистым сердцем, которые помогают нуждающимся родственникам, жителям своей махалли, другим соотечественникам и своей бескорыстной заботой приносят радость в дома тех, кто обделен судьбой.

Именно поэтому организованное в нашей стране общенародное движение "Доброта и поддержка" стало сегодня по-настоящему мощной силой. Об этом ярко свидетельствуют осуществленная за короткий срок в рамках движения огромная благотворительная работа и многочисленные мероприятия.

Как логическое продолжение всей этой нашей работы и для дальнейшего усиления поддержки со стороны государства малообеспеченных слоев населения и семей, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в помощи, а также экономики сегодня я подписал Указ, в соответствии с которым на эти цели из республиканского бюджета в дополнение к ранее выделенным 10 триллионам сумов будет направлено еще около 2,5 триллиона сумов.

Наряду с этим для поощрения представителей религиозно-духовной сферы, широко пропагандирующих идеи мира, дружбы, милосердия и согласия, а также чтобы поднять на новый уровень благотворительную работу на местах и повысить эффективность масштабных мероприятий, проводимых на основе принципа "просвещение против невежества", благотворительному общественному фонду "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана будут выделены средства в размере 150 миллиардов сумов.

Дорогие соотечественники!

Жить с чистыми помыслами и высокими устремлениями испокон веков присуще нашему народу. Как сказал великий поэт и мыслитель Алишер Навои: "У того, кто имеет благие намерения, крепче вера в Аллаха".

В эти благословенные дни от всей души поздравляю с праздником Курбан хайит народы мусульманских стран ближнего и дальнего зарубежья, всех наших друзей и партнеров, желаю им мира и прогресса.

Еще раз искренне, от всего сердца поздравляю вас, уважаемые соотечественники, с этим светлым праздником.

Пусть еще более прочными будут единство, дружба и сплоченность нашего многонационального народа!

Пусть всегда в нашем родном Узбекистане, в наших семьях царят мир, спокойствие и благополучие!

Пусть Всевышний поддерживает нас во всех добрых делах и начинаниях!".

УЗИНФОРМ

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