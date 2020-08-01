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Глава государства выразил соболезнования по случаю кончины Героя Узбекистана
01.08.2020 13:35

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 31 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Мусы Ерниязова, который являлся председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан – заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В соболезновании говорилось:

"Народ Узбекистана понес тяжелую утрату.

31 июля текущего года в возрасте 73 лет после тяжелой болезни скончался выдающийся государственный и общественный деятель, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан – заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Герой Узбекистана Муса Тажетдинович Ерниязов.

Муса Ерниязов родился 20 декабря 1947 года в Кегейлийском районе Каракалпакстана. В 1971 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, в 1986 году – Высшую партийную школу в Ташкенте.

Трудовую деятельность начал строительным инженером, затем работал старшим референтом, начальником управления, управляющим делами в Совете Министров Каракалпакстана.

В 1983-1989 годах плодотворно трудился в должности министра жилищно-коммунального хозяйства Каракалпакстана, заместителя Председателя Совета Министров – председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства, хокима Чимбайского района.

С 2002 года занимал должность Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан – заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Муса Тажетдинович Ерниязов был выдающимся человеком, который за свою почти 50-летнюю трудовую деятельность по праву занял место в сердце нашего народа своими лидерскими способностями, богатыми знаниями и опытом, моральными качествами, огромной любовью и преданностью нашей Родине.

Под его непосредственным руководством осуществлена широкомасштабная созидательная работа по социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан, улучшению экологической ситуации в Приаралье, повышению уровня жизни населения.

Все большие преобразования, произошедшие в последние годы в Каракалпакстане, неразрывно связаны с именем и практической деятельностью Мусы Тажетдиновича Ерниязова.

Как истинный лидер каракалпакского народа М.Ерниязов всегда жил его чаяниями и заботами. Особенно самоотверженно служил во имя улучшения жизни и трудовых условий представителей старшего поколения, женщин и молодежи, ради обеспечения их достойного будущего.

Муса Тажетдинович Ерниязов в качестве заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан внес большой вклад в дело укрепления независимости и развитие парламентаризма в нашей стране, активно работал над разработкой и реализацией важных для социально-экономического развития законов.

Заслуги Мусы Ерниязова перед государством и народом были достойно оценены. Он был награжден орденами “Мехнат шухрати” и “Фидокорона хизматлари учун”, ему были присвоены высокие звания “Заслуженный строитель Республики Узбекистан” и “Герой Узбекистана”.

Память о выдающемся сыне нашего народа, видном государственном и общественном деятеле, искреннем и самоотверженном человеке Мусе Тажетдиновиче Ерниязове навсегда сохранится в наших сердцах".

В связи с кончиной М.Ерниязова глава государства сегодня отбыл в Нукус для участия в траурных мероприятиях.

УЗИНФОРМ

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