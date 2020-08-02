



Проведено обсуждение актуальных вопросов сотрудничества Узбекистана и Афганистана



ТАШКЕНТ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани. В ходе беседы главы двух государств провели обмен мнениями по актуальным вопросам развития отношений между Узбекистаном и Афганистаном в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах борьбы с коронавирусом, энергетики, транспорта и связи, инвестиций, инфраструктуры и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи