Подписано новое соглашение по развитию сферы сельского хозяйства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была проведена видеоконференция с Международным фондом сельскохозяйственного развития, в ходе которой глава ведомства Сардор Умурзаков и президент МФСР подписали соглашение о финансировании на сумму 47 млн долларов в рамках 2-й фазы проекта "Диверсификация и модернизация сельского хозяйства".

В соответствии с условиями соглашения, МФСР - структура ООН, основной задачей которого является мобилизация финансовых ресурсов в целях увеличения производства продовольствия и улучшения положения с питанием населения в развивающихся странах, - выделит долгосрочные льготные заёмные средства в размере 46,2 млн долларов, а также грантовые средства в размере 800 тысяч долларов.

Проект реализуется на территории Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана и состоит из ряда компонентов, в том числе:

- финансирование проектов по диверсификации и модернизации сельского хозяйства через Государственный Фонд поддержки предпринимательской деятельности агропромышленных предприятий и фермеров для наращивания потенциала сельскохозяйственного сектора Узбекистана, поддержки деятельности Ассоциации деловых женщин Узбекистана, Ассоциации рыбоводства, Научно-исследовательского института животноводства, птицеводства, рыболовства и внедрения в сфере сельского хозяйства современных международных стандартов качества и безопасности,

- поддержка молодежного и женского предпринимательства в сельской местности за счет расширения доступа к кредитным продуктам,

- модернизация ирригационных систем, метеорологических станций и другой инфраструктуры в целях диверсификации сельскохозяйственного производства, повышения продуктивности посевных площадей и эффективности управления водными ресурсами.

Проект предусматривает создание современных теплиц, интенсивных садов, внедрение экологически чистых и водосберегающих технологий, повышение уровня механизации производства, наращивания перерабатывающих мощностей и расширения складских помещений в регионах Ферганской долины.

Ожидается, что проект окажет благоприятное воздействие на рост доходов более 375 тысяч жителей региона за счет повышения производительности труда в сельскохозяйственном производстве, благодаря предусмотренному в рамках проекта внедрению современных методов ведения сельского хозяйства, а также создания дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности.

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