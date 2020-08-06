



МИД Узбекистана посетил посол Беларуси



ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в МИД Узбекистана была проведена встреча заместителя главы ведомства Илхома Неъматова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь Леонидом Мариничем. Визит был организован с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по ключевым направлениям, графика и повестки предстоящих двсторонних мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи