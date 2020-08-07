Проведены переговоры между представителями МИД Узбекистана и Малайзии

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в МИД Узбекистана была организована видеоконференция между заместителем министра иностранных дел Фуркатом Сидиковым и заместителем генерального секретаря Министерства иностранных дел Малайзии Надзирой Бинти Осман.

В ходе состоявшихся переговоров было проведено обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня, развития сотрудничества в сферах государственного управления и кадровой политики, переподготовки и повышения квалификации кадров, здравоохранения, малого и среднего бизнеса, информационных технологий, сельского хозяйства и туризма.

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