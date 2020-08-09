Глава государства поздравил тружеников сферы строительства

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам строительной сферы с поздравлениями по случаю их профессионального праздника, который отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех вас, работников сферы строительства нашей страны, с профессиональным праздником, выражаю вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания.

Поистине трудно переоценить значение вашего - многих тысяч умелых строителей и инженеров, архитекторов и мастеров, представителей проектных и подрядных организаций - благородного труда в создании нового облика родного Узбекистана, развитии и благоустройстве страны, обеспечении благополучия нашей жизни.

Нынешний праздник - День работников сферы строительства - широко отмечается в нашей стране, что является еще одним свидетельством большого уважения к вам нашего народа и государства.

Дорогие соотечественники!

Как известно, сегодня наша страна, как и все человечество, переживает тяжелые времена. В сложных условиях пандемии на пути развития многих сфер и отраслей возникают серьезные проблемы.

В этой связи следует особо отметить, что даже в такой нелегкой ситуации работа в сфере строительства, одной из ведущих отраслей нашей экономики, не останавливалась.

Благодаря вашему самоотверженному труду широкомасштабные реформы в этой области, соответствующие программы и планы осуществляются своевременно и качественно.

Подтверждением служит то, что в первой половине нынешнего года по стране были выполнены строительные работы на 43 триллиона сумов, что составило более 107 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Все мы являемся свидетелями того, что этот год стал настоящим испытанием и очень ответственным периодом для сферы строительства.

Наши доблестные строители проявили настоящее мужество и стойкость при ликвидации последствий стихийного бедствия и наводнения – сначала в Бухарской области, затем в районе Сардобинского водохранилища, восстановлении и ремонте социальных объектов, строительстве современного жилья для тысяч семей.

Самое главное, опытные строители и инженеры Республики Каракалпакстан, города Ташкента и всех областей работали плечом к плечу и вновь продемонстрировали присущие нашему народу согласие, единство и сплоченность, то, что все мы – одна большая семья.

Наряду с самоотверженностью врачей и представителей других сфер, которые в условиях установленного в стране с марта месяца жесткого карантина борются с невидимой напастью, особого признания заслуживает и труд строителей, продолжающих свою важную работу на специальных строительных объектах, имеющих стратегическое значение.

В частности, в кратчайшие сроки были построены десятки сооружений, в том числе специальная многопрофильная больница на 4 тысячи коек в Зангиатинском районе, комплекс временного содержания в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, распределительные центры.

Сегодня такие комплексы, возведенные даже в самых отдаленных районах страны, играют неоценимую роль в сдерживании пандемии и спасении жизней тысяч наших соотечественников, столкнувшихся с этим серьезным заболеванием.

В то же время по всему Узбекистану, который превратился в огромную строительную площадку, преданные своей профессии строители с энтузиазмом продолжают созидательную работу на многих других социальных объектах.

Говоря об этом, необходимо особо отметить имеющие историческое значение сооружения Парка Победы, созданного в честь 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне в Алмазарском районе столицы. Мы с гордостью можем сказать: этот парк стал уникальным комплексом, наглядно демонстрирующим, что многонациональный народ Узбекистана способен на великие свершения, запечатлевшим в истории беспримерный героизм нашего народа в борьбе с фашизмом.

В числе значительных проектов следует назвать также единый архитектурный ансамбль Аллеи писателей в самом центре Ташкента, создание которого стало незабываемым событием в нашей духовной жизни.

О вашем, искусные зодчие, огромном потенциале и таланте свидетельствуют Ташкентская кольцевая линия надземного метро, новые линии метро в Юнусабадском и Сергелийском районах, трехуровневая транспортная развязка в Яшнабадском районе, Центр исламской цивилизации и многие другие важные объекты в нашей столице.

В последние годы государством последовательно реализуется программа строительства доступного и комфортного жилья, особенно для малообеспеченных слоев населения, молодых семей. В частности, в рамках этой программы в нынешнем году возводится более 12 тысяч многоквартирных домов в сельской местности и свыше 18 тысяч многоквартирных домов - в городах.

Следует особо отметить, что в настоящее время в стране ведутся строительно-монтажные работы почти на 2 тысячах 400 социальных объектах, в том числе это 427 детских садов, 477 школ, 216 учреждений здравоохранения, 29 физкультурно-спортивных сооружений и около 100 других объектов.

Дорогие друзья!

Вам хорошо известно, что в последние годы в нашей стране в целях коренного совершенствования сферы строительства большое внимание уделяется укреплению ее правовой базы.

В частности, за последние три года принято 33 закона, указа и постановления, касающихся данной сферы. Тот факт, что за минувший период текущего года в практику были внедрены нормы 6 актов законодательства, свидетельствует о масштабах реформ, которые мы начали в этой сфере.

Большое значение придается использованию в строительстве новых инновационных технологий и решений в соответствии со стандартами развитых стран мира.

Внедряемые в эту сферу информационно-коммуникационные технологии, запущенная информационная система «Прозрачное строительство» будут способствовать предотвращению случаев коррупции и бюрократии в отрасли, послужат экономии времени.

Развитие современной строительной индустрии невозможно без передовых знаний и опыта, квалифицированных кадров. С этой целью в Ташкентском архитектурно-строительном и Самаркандском государственном архитектурно-строительном институтах в настоящее время готовятся квалифицированные кадры по 22 специальностям бакалавриата и 23 специальностям магистратуры.

Ведется работа по совершенствованию деятельности строительно-подрядных организаций и повышению качества строительных работ. В частности, введен рейтинг таких организаций. Формируемая в настоящее время единая электронная база всех основных данных, связанных со строительной сферой, также будет способствовать повышению качества работ.

Вопросы дальнейшего развития строительной отрасли, производства строительных материалов, совершенствования градостроительства, благоустройства и озеленения территорий на основе современных критериев, создания новых рабочих мест, достойного стимулирования нелегкого и вместе с тем почетного труда работников сферы и впредь будут находиться в центре внимания нашего государства.

Уважаемые строители!

Еще раз поздравляю всех вас с профессиональным праздником, новых успехов вам в вашей благородной деятельности.

Желаю вам сил и энергии, крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям!".

УЗИНФОРМ