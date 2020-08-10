



Глава Узбекистана поздравил белорусского коллегу



ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Беларуси Александру Лукашенко. В послании глава государства поздравил коллегу с очередной победой на выборах на пост Президента, выразил уверенность в дальнейшем поступательном и продуктивном развитии сотрудничества между двумя странами, пожелал А.Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, дружественному народу Беларуси – мира и процветания. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи