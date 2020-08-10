Глава Узбекистана поздравил белорусского коллегу

Глава Узбекистана поздравил белорусского коллегу10.08.2020 19:56
ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
В послании глава государства поздравил коллегу с очередной победой на выборах на пост Президента, выразил уверенность в дальнейшем поступательном и продуктивном развитии сотрудничества между двумя странами, пожелал А.Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, дружественному народу Беларуси – мира и процветания.
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