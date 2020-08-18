Бахром Ашрафханов официально вступил в должность посла в Азербайджане

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Бахром Ашрафханов вручил свои верительные грамоты Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

После торжественной церемонии глава государства и посол обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

Бахром Ашрафханов отбыл в Баку в апреле текущего года после своего назначения. До назначения на пост главы дипмиссии в Баку он работал исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана (с сентября 2019 года), с 2016 по 2018 год он являлся послом Узбекистана в России.

УЗИНФОРМ