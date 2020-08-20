



Узбекистан и Оман обсудили приоритетные вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. 19 августа в МИД Узбекистана в формате видеоконференции был проведен очередной раунд политических консультаций с внешнеполитическим ведомством Султаната Оман. В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, взаимодействия в рамках международных организаций и структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи