



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Афганистана



ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону со своим коллегой, министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Ханифом Атмаром. Беседа была организована с целью обсуждения вопросов организации предстоящего визита главы МИД ИРА в Узбекистан, а также случая вооруженного нападения на представителей дочернего предприятия «Согдиана транс», произошедшего накануне в провинции Балх Афганистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи