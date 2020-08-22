Правительственная делегация Узбекистана посетила Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 19-20 августа правительственная делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым предприняла визит в Российскую Федерацию.

Целью поездки явилось проведение ряда двусторонних встреч и переговоров с официальными лицами РФ по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, инвестиций, банков и финансов, металлургии, энергетики, грузоперевозок, производства строительных материалов, переработки плодоовощной продукции, нефтехимии, деревообрабатывающей, текстильной и пищевой отраслей

содействия трудовой миграции, реализации новых совместных инвестиционных проектов и проведения ряда двусторонних мероприятий на различных уровнях.

В частности, делегация Узбекистана провела встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации А.Оверчуком, министром промышленности и торговли Д.Мантуровым, министром экономического развития М.Решетниковым, министром финансов А.Силуановым, председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" И.Шуваловым, генеральным директором – председателем правления ОАО "Российские железные дороги" О.Белозеровым и другими.

В ходе визита был подписан Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве и промышленной кооперации.

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