



Погода в Узбекистане на 25 августа



ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 28-33°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по предгорным и горным республики местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 20-25°.

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