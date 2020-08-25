



Новый глава дипмиссии Италии приступает к работе в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайныым и Полномочным Послом Итальянской Республики Агостино Пинном, прибывшим в Ташкент для вступления в должность. После вручения копий верительных грамот стороны обсудили ключевые вопросы узбекско-итальянской повестки дня, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и встреч на различных уровнях. Агостино Пинна сменит в должности Андреа Бертоцци, который работал в Ташкенте с сентября 2016 года. Ранее он являлся первым советником посла Италии в России. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи