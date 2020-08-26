Посол Израиля отбывает из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Эдуардом Шапиро.

В ходе встречи посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности (с августа 2017 года), а также стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

По совместительству Эдуард Шапиро также являлся послом Государства Израиль в Республике Таджикистан. Ранее он работал послом Израиля в Белоруси и Генеральным консулом Израиля в Санкт-Петербурге.

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