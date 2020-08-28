Визит делегации МИД Афганистана

ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с двухдневным рабочим визитом делегация ведомства внешней политики Исламской Республики Афганистан во главе с министром иностранных дел Ханифом Атмаром.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация провела встречи с руководителем МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым и посетила ряд других ведомств. Главными темами проведенных переговоров стали вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, энергетики, транспорта и коммуникаций, строительства железных дорог, развития инфраструктуры Афганистана и других.

В частности, были рассмотрены вопросы ускорения строительства линии электропередач "Сурхан – Пули-Хумри", подписано соглашение о поставках электроэнергии сроком на 10 лет между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и афганской компанией "Da Afghanistan Breshna Sherkat" (DABS).

УЗИНФОРМ