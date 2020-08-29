В Узбекистане определен порядок организации учебного процесса с 14 сентября

ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное рабочее совещание с участием членов правительства, которое было посвящено обсуждению вопросов организации учебного процесса в учебных заведениях страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

На заседании были озвучены результаты проведенного в стране опроса среди родителей учащихся, 76 процентов которых выступили за возобновление очного обучения, 24 процента поддержали введение дистанционного образования.

С учетом результатов проведенного изучения принято решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами - в традиционной форме, как того пожелало большинство родителей, и в дистанционной форме.

В данной связи, хокимам районов и городов, руководителям секторов было поручено полностью обеспечить школы средствами первой необходимости в соответствии с санитарными требованиями. До 5 сентября центры санитарной службы на местах изучат состояние готовности школ своего района к новому учебному году и проведут дополнительное обучение коллективов школ.

Решение о возобновлении деятельности школ будут принимать местные кенгаши народных депутатов исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе.

Министерству народного образования поручено начать новый учебный год с 14 сентября с учетом решения кенгашей и предложений родителей, а также разработать и апробировать схему действий в школах.

На основе этого эксперимента будет четко определен каждый шаг вплоть до того, кто будет встречать учащихся в школе, как они будут следовать к классам, с какой периодичностью будут проветриваться помещения.

Особое внимание уделено вопросам обеспечения чистоты и порядка в школах, дезинфекции классов и открытых территорий. В частности, ответственным министерствам поручено закупить пирометры и дозаторы для школ и доставить их в регионы. На хокимов возложена ответственность за дезинфекцию школ, обеспечение их антисептиками и медицинскими масками.

В то же время Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций дано указание обеспечить должное качество сигнала цифрового телевидения и скорости интернета на местах, а также провести полное тестирование систем связи в отдаленных районах. Подчеркнута необходимость качественной подготовки видеоуроков, привлечения к этому процессу государственных и негосударственных телеканалов, регулярной трансляции уроков на 3 телеканалах.

Кроме того, согласно постановлению Президента "О дополнительных мерах по социальной поддержке населения" от 26 августа до 1 октября текущего года педагоги будут бесплатно вакцинированы от гриппа.

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