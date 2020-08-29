advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
02.09.2020 / 23:07 msk / 01:07 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Россией?
Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020

22.3% (17)  - Положительно
 22.4% (17)  - Более положительно, чем отрицательно
 15.8% (12)  - Нейтрально
 13.2% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 14.5% (11)  - Отрицательно
 11.8% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 76     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане определен порядок организации учебного процесса с 14 сентября
29.08.2020 15:43

ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное рабочее совещание с участием членов правительства, которое было посвящено обсуждению вопросов организации учебного процесса в учебных заведениях страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

На заседании были озвучены результаты проведенного в стране опроса среди родителей учащихся, 76 процентов которых выступили за возобновление очного обучения, 24 процента поддержали введение дистанционного образования.

С учетом результатов проведенного изучения принято решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами - в традиционной форме, как того пожелало большинство родителей, и в дистанционной форме.

В данной связи, хокимам районов и городов, руководителям секторов было поручено полностью обеспечить школы средствами первой необходимости в соответствии с санитарными требованиями. До 5 сентября центры санитарной службы на местах изучат состояние готовности школ своего района к новому учебному году и проведут дополнительное обучение коллективов школ.

Решение о возобновлении деятельности школ будут принимать местные кенгаши народных депутатов исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе.

Министерству народного образования поручено начать новый учебный год с 14 сентября с учетом решения кенгашей и предложений родителей, а также разработать и апробировать схему действий в школах.

На основе этого эксперимента будет четко определен каждый шаг вплоть до того, кто будет встречать учащихся в школе, как они будут следовать к классам, с какой периодичностью будут проветриваться помещения.

Особое внимание уделено вопросам обеспечения чистоты и порядка в школах, дезинфекции классов и открытых территорий. В частности, ответственным министерствам поручено закупить пирометры и дозаторы для школ и доставить их в регионы. На хокимов возложена ответственность за дезинфекцию школ, обеспечение их антисептиками и медицинскими масками.

В то же время Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций дано указание обеспечить должное качество сигнала цифрового телевидения и скорости интернета на местах, а также провести полное тестирование систем связи в отдаленных районах. Подчеркнута необходимость качественной подготовки видеоуроков, привлечения к этому процессу государственных и негосударственных телеканалов, регулярной трансляции уроков на 3 телеканалах.

Кроме того, согласно постановлению Президента "О дополнительных мерах по социальной поддержке населения" от 26 августа до 1 октября текущего года педагоги будут бесплатно вакцинированы от гриппа.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилова на брифинге по итогам заседания СМИД СНГ
Обзор прессы с 11 по 17 мая
13.05.2020
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Обзор прессы с 6 по 12 апреля
11.04.2020
Совместное заявление министерской встречи формата "С5+1"
Обзор прессы с 3 по 9 февраля
04.02.2020
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом заседании Сената Олий Мажлиса
Обзор прессы с 20 по 26 января
21.01.2020
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ