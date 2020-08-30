Посол Израиля посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/.

29 августа Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетил отбывающий из страны в связи с завершением срока своего пребывания в должности Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Эдуард Шапира. Его принял руководитель ведомства Сардор Умурзаков.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и экономики, инвестиций, технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, туризма, бизнеса, организации совместных мероприятий, фестивалей и туристических ярмарок в крупных городах Узбекистана, обговорены возможности для установления побратимских отношений между городами Бухара и Халон.

Кроме того, были рассмотрены вопросы организации узбекско-израильского бизнес-форума с перспективой его проведения в рамках 1-го заседания межправительственной комиссии в Тель-Авиве, намеченного на декабрь текущего года.