Состоялось торжественное собрание в честь главного национального праздника

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном собрании в резиденции Куксарой, организованном в честь празднования 29-й годовщины независимости Республики.

В выступлении главы государства говорилось:

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с двадцать девятой годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан.

В эти волнующие моменты выражаю свое глубокое уважение нашим почтенным ветеранам, дорогим женщинам и молодежи, всем соотечественникам, которые наблюдают за этой торжественной церемонией в студиях на местах, слушают мое поздравление у себя дома, по телевидению.

Вам известно, что в этом году из-за пандемии мы не смогли отмечать День независимости так же широко, как всегда – большими торжествами и народными гуляниями.

Заботясь о здоровье нашего народа, мы проводим праздничные мероприятия в более узком формате, в режиме онлайн. Но, как и ранее, наши мастера искусств подготовили к этой знаменательной дате большие художественные программы, которые будут транслироваться по многим телевизионным каналам.

Безусловно, атмосфера этого самого великого и священного для всех нас праздника присутствует в наших домах, семьях, радостью наполняя наши души и сердца.

Уважаемые друзья!

История человечества свидетельствует о том, что только свободный народ является хозяином своей судьбы, имеет право и возможность строить суверенное, независимое государство. "Свободу никто не подарит, за нее надо бороться!", – были уверены наши великие предки-джадиды, отдававшие свои жизни во имя этой заветной цели.

Достижение Узбекистаном государственной независимости огромным мужеством и стойкостью нашего народа под руководством Первого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова стало событием исключительной значимости, воплотившем в жизнь эту многовековую мечту.

Какие бы тревожные и суровые времена нам ни приходилось переживать, каких бы успехов и результатов мы ни добивались, всегда прочной опорой для нас были идея независимости, дух свободы.

И сегодня мы вправе с гордостью заявить, что достойно преодолели все испытания благодаря дальновидности, сплоченности и самоотверженному труду нашего народа.

Несомненно, День независимости, возродившей наше достоинство, гордость и честь, национальную государственность, вернувшей нам нашу священную религию, навсегда останется самой яркой страницей в славной истории нашей Родины.

Сегодня во всем мире, говоря о нашей стране, все чаще используют выражение "Новый Узбекистан". Это – признание того, что за прошедшие годы мы вышли на совершенно новый этап развития и достигли на этом пути значительных успехов.

В связи с этим можно сказать, что сегодня, когда в полную силу реализуется мощный потенциал нашего народа, в Узбекистане закладывается фундамент новой эпохи Возрождения – Третьего Ренессанса. Ведь сегодняшний Узбекистан – это не вчерашний Узбекистан. И наш народ – уже не тот, каким был вчера.

Когда мы оцениваем нелегкий, но вместе с тем славный путь, пройденный за годы независимости, наша уверенность в будущем, в собственных силах и возможностях еще больше возрастает. Решающим фактором этого являются реформы во всех сферах и отраслях, осуществляемые на основе Стратегии действий по развитию Узбекистана.

В нашей жизни все более прочно утверждается мобилизующая идея "От национального возрождения к национальному прогрессу". Именно на этой основе мы предпринимаем важные шаги для коренного улучшения жизни народа, обеспечения прав и свобод человека, верховенства закона и социальной справедливости, инновационного развития.

Широкая общественность, сам наш народ становится инициатором и созидателем всех позитивных перемен. Граждане нашей страны, где бы они ни были, чувствуют, что находятся под защитой государства, силу закона и справедливости.

Сегодня становится все более очевидным, что сформированная в Узбекистане новая система полностью оправдывает себя в нынешней тревожной ситуации, когда в мире нарастают различные вызовы и угрозы, столкновение интересов.

Уважаемые соотечественники!

Как вам известно, в начале года мы наметили большие планы и задачи на 2020 год. Однако пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис, стихийные бедствия и техногенные катастрофы в Бухарской и Сырдарьинской областях стали для нас серьезным испытанием. Наш народ, закаленный самой жизнью, и в нынешние нелегкие дни, проявляя присущие ему выдержку, милосердие и трудолюбие, становится еще более сильным и сплоченным.

В сегодняшней сложной ситуации для нас жизненной необходимостью является эффективное решение сразу двух важных, чрезвычайно актуальных задач. Мы одновременно занимаемся решением проблем защиты здоровья и жизни населения и восстановлением экономики, созданием людям условий для труда и заработка.

В условиях пандемии наш народ стал поистине мощной силой, что еще раз ярко продемонстрировало общенациональное движение "Доброта и поддержка". Эта благородная инициатива объединила деловых людей и предпринимателей, нашу самоотверженную молодежь, всех соотечественников.

Здесь хотел бы привести слова великого Алишера Навои, которые сегодня приобретают еще более глубокий смысл:

О человек! Стань защитой, опорой для тех, кто рядом,

Людям пользу приноси, будь благословен народом.

Действительно, сегодня само время требует от каждого из нас быть полезным народу своими добрыми делами, щедростью, великодушием.

Надо сказать, что пандемия коронавируса стала серьезным испытанием и огромной школой опыта и для национальной системы здравоохранения.

За последние шесть месяцев мы проделали беспрецедентную работу по борьбе с этим опасным заболеванием. В частности, сдано в эксплуатацию много новых больниц и карантинных зон. Приобретено большое количество дополнительного медицинского оборудования и машин "скорой помощи". С учетом передовой зарубежной практики и нашего собственного опыта совершенствуются методики лечения. В центре нашего внимания постоянно находится вопрос достойного стимулирования самоотверженного труда медицинских работников, которые стойко, днем и ночью борются против коронавируса. В результате всей этой работы тысячи больных выздоравливают и возвращаются в свои семьи.

Мы сделали очень многое для возвращения и поддержки наших соотечественников, выехавших за рубеж на работу и учебу, но оказавшихся в трудном положении из-за пандемии. И эта работа продолжается.

Никто не должен забывать: как бы ни было сложно, сколько бы средств и усилий ни потребовалось, ни один гражданин Узбекистана не останется на произвол судьбы.

Как известно, представители двух профессий приносят присягу на верность своему долгу: военнослужащие, стоящие на защите Родины, и врачи, взявшие на себя ответственность за здоровье человека. Сегодня сама жизнь доказывает, что это не случайно. В нынешней сложной ситуации наши врачи остаются верными священной клятве и героически трудятся, не жалея своей жизни.

Наш народ и государство никогда не забудут вашу стойкость, ваш подвиг.

К сожалению, несмотря на все наши усилия, коронавирусная инфекция унесла жизни многих наших соотечественников. Для нас это тяжелые, невосполнимые потери. Ушедшие из жизни близки нашему сердцу, как родные.

Выражаю глубокие соболезнования нашим соотечественникам, лишившимся своих близких, прошу Всевышнего дать им терпения и сил.

Дорогие друзья!

Народная мудрость гласит: "Жизнь – как река, не стоит на месте". Эту истину подтверждает огромная работа, которую мы осуществляем в сегодняшней сложной ситуации.

Такие авторитетные финансовые институты, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, отмечают, что Узбекистан является одним из немногих государств, где не допущен спад экономики, и прогнозируют заметный рост в следующие годы. Это, безусловно, результат принятых нами своевременных мер.

Несмотря на карантинные ограничения, мы последовательно продолжаем начатую нами масштабную работу по развитию промышленности и сельского хозяйства, созданию современных производств.

Мы сумели сохранить источники дохода и уровень жизни основной части населения. Вследствие введения карантинных ограничений приостановили свою деятельность 16,7 тысячи из 72,5 тысячи промышленных предприятий. Благодаря проделанной системной работе производство возобновлено на 16,6 тысячи предприятий.

Выполняются намеченные нами планы по обеспечению выхода отечественной продукции на мировые рынки. Это подтверждает тот факт, что с начала года объем экспорта составил 9 миллиардов долларов.

Хочу обратить ваше внимание еще на одну цифру. В этом году в республике только в промышленном секторе будут реализованы проекты общей стоимостью 11 миллиардов долларов.

Говоря о таких крупных проектах, необходимо особо отметить новый Ташкентский металлургический завод. Это предприятие, оснащенное современными немецкими и итальянскими технологиями и являющееся экологически безопасным, будет производить 500 тысяч тонн металлопроката в год.

На предприятии "Навоиазот" введены в строй заводы мощностью производства 500 тысяч тонн азотной кислоты и 100 тысяч тонн поливинилхлорида в год. До конца года здесь также будут запущены заводы, которые ежегодно станут выпускать по 660 тысяч тонн аммиака и 577 тысяч тонн карбамида. На строящемся заводе "Узбекистан ЖТЛ" налаживается производство 1,5 миллиона тонн синтетического топлива в год на основе метана, вырабатываемого Шуртанским газохимическим комплексом.

Реализуются проекты по трехкратному увеличению производства цветных и драгоценных металлов на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, а также десятки других крупных проектов в нефтяной, химической, электротехнической промышленности, сфере производства строительных материалов, фармацевтической, текстильной, кожевенно-обувной и иных отраслях.

В результате столь масштабных реформ в экономической сфере наши международные валютные резервы увеличились почти на 5,5 миллиарда долларов и сегодня составляют 34 миллиарда долларов США. Несомненно, это наше большое достижение.

Сельское хозяйство играет особенно важную роль в обеспечении устойчивых темпов роста экономики страны. В целях модернизации этой сферы за счет средств международных финансовых организаций реализуются проекты стоимостью 1,2 миллиарда долларов. В частности, для создания в каждом регионе современных агросервисных центров привлечены средства Всемирного банка в размере 500 миллионов долларов.

За последние годы мы впервые направляем на развитие сельского хозяйства такие огромные финансовые ресурсы.

В этом году наши умелые дехкане и фермеры, самоотверженно работая в сложных условиях, вырастили урожай зерна почти в 6,5 миллиона тонн. Весомые результаты достигаются также в животноводстве и птицеводстве, садоводстве, овощеводстве и бахчеводстве.

Выражаю искреннюю благодарность трудолюбивым дехканам и фермерам, работникам кластерных хозяйств, всем труженикам полей – созидателям нашего достатка и благополучия.

Уважаемые друзья!

Особое значение в нашей стране придается развитию частного предпринимательства и малого бизнеса. Как вы знаете, в период пандемии в целях поддержки и обеспечения непрерывности деятельности предпринимателей им были предоставлены различные льготы и преференции.

В этом году на реализацию программы "Каждая семья – предприниматель" будет направлено свыше 4 триллионов сумов.

Уверен, что благодаря такой системной работе мы обеспечим бесперебойное функционирование производственных мощностей и стабильность национальной экономики до конца года.

Сегодня в нашей стране, превратившейся в огромную строительную площадку, возводится много новых предприятий и жилых домов, дорог и мостов, объектов инфраструктуры, образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта. В настоящее время в одной только социальной сфере ускоренными темпами строится около 2,4 тысячи объектов.

Новые подземные и наземные линии ташкентского метро, буквально вчера сданные в эксплуатацию, а также величественные комплексы, такие как Парк Победы и Аллея литераторов в столице, современные здания и сооружения, возводимые во всех регионах, – яркое свидетельство великого созидательного потенциала нашего народа.

Дорогие соотечественники!

Как известно, главная цель нашей национальной независимости –обеспечить на практике приоритет жизни, прав и интересов, чести и достоинства каждого человека в стране.

Продолжая эту работу, мы, руководствуясь принципом социальной справедливости, подняли на уровень государственной политики поддержку нуждающихся в помощи слоев населения и сокращение бедности. В частности, количество тех, кто получает социальные пособия, выросло почти в 1,5 раза. К концу года их число увеличится с 774 тысяч до 1,2 миллиона. На поддержку этой категории граждан и восстановление экономики из государственного бюджета выделено 12,5 триллиона сумов.

Недавно сформирована система социальной защиты, материальной помощи и выявления нуждающихся семей путем подворного изучения. Всего на материальную помощь выделено 417 миллиардов сумов. Также в сентябре в целях обеспечения комплектами одежды, школьной формой и учебными принадлежностями детей из семей, нуждающихся в поддержке и потерявших кормильца, и детей с инвалидностью им будет оказана материальная помощь в размере около 426 миллиардов сумов.

В истории Узбекистана до сих пор не проводилось такой масштабной работы в социальной сфере.

Естественно, что сегодня, в этот знаменательный праздник, мы говорим о проводимой нами работе по гармоничному развитию молодого поколения – будущего нашей независимой Родины.

За последние четыре года в стране было открыто 43 новых высших учебных заведения, их общее число достигло 121. В текущем году документы на поступление в вузы подали около 1,5 миллиона молодых людей – на 40 процентов больше, чем в прошлом году.

Эти цифры прежде всего свидетельствуют о больших надеждах и твердой уверенности юношей и девушек и их родителей в завтрашнем дне, в будущем родной страны.

Скоро этой молодежи предстоит пройти вступительные испытания. Давайте пожелаем ей удачи и успехов!

Значительные изменения происходят также в системе дошкольного образования и общеобразовательных школ, которые играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. Последовательно продолжается наша работа по строительству Президентских, творческих и специализированных школ, внедрению программы "Современная школа".

В нашей стране организованы Агентство по делам молодежи и Межведомственный совет по вопросам молодежи. Созданы молодежные парламенты при палатах Олий Мажлиса и Молодежная академия при Министерстве инновационного развития. В регионах начали действовать "фабрики проектов".

В рамках государственной программы "Молодежь – наше будущее" выделено около 1,7 триллиона сумов льготных кредитов на реализацию более 8 тысяч бизнес-проектов юношей и девушек.

Главной нашей целью и впредь будет создание всех условий для того, чтобы молодое поколение реализовало свои таланты и способности, благородные устремления, росла его общественная активность, и оно заняло достойное место в жизни.

Продолжается также наша работа по защите семьи, материнства и детства, прав и интересов женщин, улучшению условий их труда и жизни, обеспечению гендерного равенства.

Как вы знаете, в этом году мы ввели новую систему по расширению доступа к высшему образованию для девушек из малообеспеченных семей. Так, в новом учебном году им выделено дополнительно 940 мест для обучения на дневных отделениях вузов на основе государственного гранта.

Дорогие друзья!

Все мы видим, насколько жесткий характер приобретает сегодня конкуренция во всем мире. В таких быстро меняющихся условиях конкуренции только широкое внедрение достижений современной науки и инноваций позволит нам достойно ответить на этот вызов. Эта стратегическая задача становится приоритетным направлением нашей деятельности.

В последние годы ученые Узбекистана добились успехов в ряде отраслей фундаментальной науки и применении своих достижений на практике. В частности, важные практические результаты отмечаются в математике, физике, химии, биологии, астрономии, фармацевтике, геологии, сейсмологии и других областях науки. Наша работа по развитию математики, химии, биологии и преподаванию этих дисциплин выходит на новый уровень.

Думаю, что учрежденная нами международная премия Мухаммада аль-Хорезми станет еще одним важным фактором в стимулировании молодых талантов в области математики.

Известно, что любое независимое государство может достичь высокого развития, только имея прочные духовные основы.

С этой целью в рамках Концепции непрерывного духовного образования мы впервые вводим в программу общеобразовательных школ предмет "Воспитание".

Важнейшим направлением в этой сфере остается развитие узбекского языка – символа нашей национальной государственности и самосознания. В этом году 21 октября мы широко отметим Праздник узбекского языка.

В последнее время принят ряд указов и постановлений, которые поднимают на новый уровень развитие нашей национальной культуры и искусства.

Особое внимание уделяется также развитию сферы духовности и просветительства, в том числе в области религии.

Ускоренными темпами продолжается строительство Центра исламской цивилизации. Этот уникальный комплекс станет отражением огромного вклада, который наш народ внес в развитие мировой цивилизации. В продолжение этой благородной работы мы недавно приступили к созданию Научно-исследовательского центра Имама Матуриди.

В нашей стране проводится большая работа по обеспечению прав и свобод человека.

Практические результаты, достигнутые в судебно-правовой системе Узбекистана, получили признание на сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. Это стало объективной оценкой наших усилий в данной области.

Впервые в стране принята Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека.

В августе этого года состоялся Самаркандский веб-форум по актуальным вопросам защиты прав молодежи. Он сыграл важную роль в укреплении глобального сотрудничества в целях улучшения жизни молодежи не только в нашей стране, но и во всем мире.

Осуществляется большая работа по дальнейшему совершенствованию судебно-правовой системы, либерализации уголовного законодательства, возвращению к нормальной жизни людей, сбившихся с правильного пути.

Широко применяемый в последнее время институт помилования лиц, отбывающих наказание за преступления, является практическим выражением великодушия и гуманизма, присущих нашему народу. Как логическое продолжение этой работы накануне праздника Независимости я подписал еще один Указ. В соответствии с ним 73 человека, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, были освобождены из учреждений исполнения наказания и вернулись к своим семьям и близким. Также 40 лицам сокращены сроки отбывания наказания.

Значительные шаги были сделаны и по восстановлению гражданства, что является важнейшим условием соблюдения прав человека. Более 50 тысяч человек, проживающих в стране в течение многих лет, но не имевших гражданства Республики Узбекистан, получили этот долгожданный статус.

В нашей стране ведется широкомасштабная борьба с коррупцией – отвратительным явлением, наносящим огромный вред развитию. В этом плане создание новой структуры – Агентства по противодействию коррупции – свидетельствует об актуальности и нашем постоянном внимании к данному вопросу.

Хочу еще раз подчеркнуть, что начатая нами работа по либерализации всех сфер, еще более глубокому утверждению в жизни принципов свободы слова и печати, открытости и прозрачности, установлению эффективного общественного контроля за деятельностью органов государственной власти приобрела необратимый характер.

Как вы знаете, несмотря на сегодняшнюю непростую ситуацию, мы выполняем все свои международные обязательства и договоренности. Активно развиваем взаимовыгодное сотрудничество с нашими зарубежными партнерами.

Пользуясь возможностью, от имени нашего народа выражаю искреннюю благодарность Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, а также Китаю, России, США, Турции, Южной Корее, Объединенным Арабским Эмиратам, Германии, Японии и другим странам-партнерам за их практическое содействие в борьбе с коронавирусом.

Мы признательны Международному валютному фонду, Всемирному банку, Азиатскому банку развития, Исламскому банку развития, Европейскому банку реконструкции и развития, Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций и другим организациям за поддержку совместных программ и проектов, а также оказанную помощь в смягчении последствий пандемии.

Желаю народам всех стран ближнего и дальнего зарубежья, нашим друзьям и партнерам, поздравляющим нас с праздником Независимости в эти дни, мира, благополучия и процветания.

Уважаемые соотечественники!

Сегодняшняя сложная ситуация требует от каждого из нас быть еще более активными и ответственными.

У нашего народа есть мудрая поговорка: "Глаза боятся, а руки делают". В нынешних условиях смелыми и отважными должны быть и наши глаза, и наши руки, и наши сердца. Если мы будем с добрыми намерениями решительно и упорно трудиться, то обязательно достигнем поставленных целей.

Как говорится в наших священных книгах, за каждой тягостью настанет облегченье.

Все мы надеемся, что вместе отметим еще немало общенародных праздников, в том числе таких как Навруз и хайит, и важных исторических дат.

В следующем году исполнится 30 лет независимости нашей Родины. Мы намерены широко и достойно отметить эту славную дату в истории страны.

В преддверии праздника большая группа наших соотечественников, самоотверженно работающих в разных сферах и отраслях, была удостоена высоких государственных наград – почетных званий, орденов и медалей. Сердечно поздравляю их всех, желаю новых успехов в жизни и деятельности на благо общества.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю искреннюю благодарность рабочим и служащим, строителям и предпринимателям, фермерам и дехканам, нашей молодежи, всем, кто самоотверженно трудится во имя укрепления нашей независимости, глубоко осознавая свой человеческий долг и гражданскую ответственность.

От всей души благодарю наших уважаемых депутатов и сенаторов, сотрудников органов власти и активистов махалли, военнослужащих, ученых и творческих деятелей, почтенных ветеранов, представителей широкой общественности и средств массовой информации за их преданное служение интересам народа.

Я твердо верю в мудрость и решимость нашего народа, которому присущи замечательные человеческие качества, стойкость и сплоченность, настоящее мужество, особенно ярко проявляющиеся в эти трудные дни.

С чувством сыновней любви и преданности я низко кланяюсь нашему благородному, героическому народу.

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с двадцать девятой годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан.

Желаю всем вам здоровья, счастья и удачи!

Пусть в нашей прекрасной стране всегда царят мир и спокойствие, счастливой и благополучной будет жизнь нашего народа!

Пусть Всевышний оградит нас от всех невзгод!

Пусть вечной будет наша независимость!".

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