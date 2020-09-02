В Узбекистане отмечают День памяти Первого Президента

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане отмечается День памяти Первого Президента страны Ислама Каримова, ушедшего из жизни четыре года назад в возрасте 78 лет.

В его честь Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вдова Каримова Татьяна и другие официальные лица возложили цветы к подножию памятника узбекскому лидеру в Ташкенте, а в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова были прочитаны суры из Корана.

Церемонии возложения венков состоялись также у памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.

УЗИНФОРМ