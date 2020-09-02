В Узбекистане отмечают День памяти Первого Президента

В Узбекистане отмечают День памяти Первого Президента02.09.2020 14:42
ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане отмечается День памяти Первого Президента страны Ислама Каримова, ушедшего из жизни четыре года назад в возрасте 78 лет.
В его честь Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вдова Каримова Татьяна и другие официальные лица возложили цветы к подножию памятника узбекскому лидеру в Ташкенте, а в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова были прочитаны суры из Корана.
Церемонии возложения венков состоялись также у памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.
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