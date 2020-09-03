



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и России



ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону со своим коллегой, министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов реализации мероприятий, предусмотренных в рамках председательства Узбекистана в СНГ и председательства России в ШОС, других двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи