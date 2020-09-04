Рассмотрены перспективы развития узбекско-японских отношений

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в МИД Узбекистана была организована видеоконференция между заместителем главы ведомства Фуркатом Сидиковым и заместителем генерального директора Бюро по делам Европы, специальным представителем Министерства иностранных дел Японии по Центральной Азии Шуичи Токуда.

Переговоры были организованы с целью рассмотрения текущего состояния и перспектив дальнейшегоразвития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, графика и повестки предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

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